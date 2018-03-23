Kilis Belediyesinden Mehmetçiklere Yemek

Kilis Belediyesi konaklarında çalışan bayanlar tarafından hazırlanan yemekler, Afrin'daki Mehmetçiklere göndermek üzere İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Kilis Belediyesi Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi çalışanları Regaip Kandili dolayısıyla kendi yaptıkları yemeği Afrin'da görev yapan Mehmetçiklere göndermek üzere İl Jandarma Komutanlığına teslim etti. Belediye Başkanı Hasan Kara' nın Mehmetçiklere gönderdiği selamı ileten konak çalışanları, Mehmetçiklerin Regaip Kandilini kutladı. - KİLİS