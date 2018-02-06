Kilis Belediyesinden Askerlere Yemek İkramı

Kilis Belediyesi Kadınlar Meslek Zenginleştirme Merkezi çalışanları, Kilis halkının desteği ile Zeytin Dalı Harekatında görev yapan askerlere kendi elleriyle hazırlamış oldukları yemekleri ulaştırdı.

Kadınların hazırlamış oldukları bin 200 içli köfte, 500 kişilik dolma, 500 kişilik baklava ve kurabiye pasta tarzı yemekler Kocabeyli Karakoluna bayanlar tarafından götürülerek askerlerimize teslim edildi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, "Kilis Belediyesi olarak yanı başımızda gerçekleşen savaşın bire bir şahitleriyiz. Askerlerimiz bizim için orada göğüslerini siper ederken bizlerde burada elimizden geldiği kadarıyla destek çıkmak için çalışıyoruz. Kilis'in bu zor zamanlarında bile vatandaşlarımızın dik duruşu sayesinde yılmadan çalışmaya hatta ve hatta üzerine katarak çalışmaya gayret gösteriyoruz. Burada Kilisli bayanlarımızın ve Meslek Zenginleştirme Merkezimizde çalışan bayanlarımızın kendi elleriyle hazırlamış oldukları yemekleri askerlerimize ikram ederek bir nebze de olsa manevi destek olmaya çalışıyoruz. Allah tüm askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi. - KİLİS