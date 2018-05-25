Kilis Belediyesinde Borç Yapılandırması Başladı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, belediyeye bulunan borçlar için yapılandırmanın başladığını belirterek, tüm vatandaşları borçlarını ödemeleri için çağrıda bulundu.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Belediyesi bünyesinde vergi ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik 7143 sayılı kanun 18 Mayıs 2018 gününden itibaren yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, "Kanun kapsamında, su ve atık su, emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, işgaliye harçları, idari para cezaları gibi tüm borçlarınızı 29 Haziran 2018 tarihine kadar Kilis Belediyesinde ilgili Müdürlüklere başvurarak yapılandırabilirsiniz. Borçlarınızı 18 aya kadar taksitlendirebilir veya peşin olarak ödeyebilirsiniz. Seçeceğiniz taksit sayısına göre Kanun'da belirtilen Yİ-ÜFE oranı ana para borcunuza eklenecek, böylece ödeyeceğiniz tutar bulunacaktır. Peşin ödemeyi seçmeniz durumunda ise Yİ-ÜFE oranının yüzde 90'ı düşülecektir" diye konuştu. - KİLİS