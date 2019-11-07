Kilis Belediyesi YAPEX Yapı Restorasyonları fuarına katıldı

07.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:45

Kilis Belediyesi Antalya'da gerçekleştirilen YAPEX Yapı Restorasyonları fuarına katıldı.



Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Antalya' da düzenlenen YAPEX Yapı Restorasyonları fuarına Kilis Belediyesi olarak damgasını vurduğunu ifade ederek, " YAPEX Fuarına ilk kez katılmamıza rağmen, katılımcılardan ve yetkililerden olumlu geri dönütler alarak Restorasyon Projelerimizi en iyi şekilde tanıttık. Kilis'imize ait yöresel ürünleri katılımcılara ikram ederek yöresel ürünlerle fuarı renklendirdik. Fuar alanımızı başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olmak üzere birçok ilin Belediye Başkanı ziyaret etti" ifadesini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İHA