Kilis Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Haberler
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Kilis Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

Kilis Belediyesi, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü.

Kilis Belediyesi, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar ile enflasyonla mücadele kapsamında gerekeni yapıyoruz ve su tüketiminde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Elbeyli ilçe belediyesi de su tüketim bedelindeki KVD oranını yüzde 1'e düşürdüğünü duyurmuştu.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Kilis Belediyesi, su, Güncel, Haberler

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