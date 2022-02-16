Kilis Belediyesi, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar ile enflasyonla mücadele kapsamında gerekeni yapıyoruz ve su tüketiminde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Elbeyli ilçe belediyesi de su tüketim bedelindeki KVD oranını yüzde 1'e düşürdüğünü duyurmuştu.