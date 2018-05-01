Kilis Belediyesi Lokum Dağıttı

Kilis Belediyesi konaklarında görevli bayanlar, Berat Kandili nedeniyle camilerde lokum dağıttı.

Kilis'teki camilerde yatsı namazı öncesi Kilis Belediyesi 'Şefkat Timi' tarafından vatandaşlara lokum dağıtılıp gül suyu ikram edildi. Şeyh Mahmmed Bedevi Camisi başta olmak üzere bir çok camide Berat Kandili nedeniyle lokum dağıttı.

Şefkat Timi tarafından camiden çıkan vatandaşlara lokumun yanı sıra gül suyu ikramı da yapıldı. - KİLİS