Kilis Belediyesi hizmet temposunu attırdı

28.08.2019 16:04

Kilis Belediyesi vatandaşlara hizmetleri ulaştırmak için hem gece hem de gündüz çalışmalarına devam ediyor.



Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, belediyenin yeni hizmet binası ile çevre yolu arası yol kenarlarına çınar ağaçları dikiyor. Parklarda sulama için gerekli malzemeler temin edilerek en kısa sürede bağlantıların tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Refüj ve parklarımızda uzayan çimler biçilerek bakımları yapılırken, Hacı Cümbüş Cami kavşağı bulunan sinyalizasyonlara ait kötü görüntü giderildi. Ekrem Çetin Mahallesindeki parklarda ise zarar verilmiş banklar tamir ediliyor.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Öncüpınar Mahallesi, İzzettin İyigün Paşa Mahallesi, Mercidabık Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ve Nemika Caddesinde kaldırım tamiratı ve kilit taşı tamiratı çalışmalarına devam ediyor. Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açma ve çalışma ruhsatı olmayan iş yerlerinde gerekli denetimleri yaparak kapatırken, işgal önleme çalışmalarına ise tüm hızıyla devam ediyor. - KİLİS

Kaynak: İHA