Kilis Belediyesi Hasta Çocukları Unutmadı

Kilis Belediyesi Kadınlar Meslek Zenginleştirme Merkezi görevlileri, devlet hastanesinde yatan hasta çocuklara çeşitli hediyeler verdiler.

Meslek Zenginleştirme Merkezi görevlileri, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın talimatı üzerine Kilis Devlet Hastanesi Çocuk Servisinde yatmakta olan çocukların Kurban Bayramına buruk girmemeleri adına çocuklara hediye paketi verdi. Pakette, balon, şeker, oyuncak bebek, hikaye kitabı, boyama kitabı ve boyama kalemleri bulunuyor. Çocuklar ve aileleri bu hediyelerinden dolayı Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya teşekkürlerini iletti. - KİLİS