Kilis Belediyesi Çalışmalarına Hız Verdi

Kilis Belediyesi havaların ısınmaya başlaması ile birlikte çalışmalara hız verdi.

Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından, Dinazorlu Park çevresi, yürüyüş Yolu şekilli ateş tikeni budaması ve Küçük Sanayi Sitesi yanı orta refüj ve yol kenarlarındaki otların temizlenmesi işlerine ve Kilis geneli çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ediyor.

Fen işleri Müdürlüğü'nün metruk yapıların yıkımı sırasında koruyucu önlem ve önleyici tedbir olarak yardımcı olundu yıkama alanına yakın park edilmiş araçlar uyarılarak kaldırıldı.

Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesinde tespit edilen arızaların bakım ve onarım işlerine devam ediyor. - KİLİS

Kaynak: İHA