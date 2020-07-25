Kilis Belediyesi Ayasofya'da maske dağıttı Kilis Belediyesi tarafından Ayasofya-i kebir camii şerifin tekrar ibadete açılması nedeniyle İstanbul'da maske dağıttı.

Kilis Belediyesi tarafından Ayasofya-i kebir camii şerifin tekrar ibadete açılması nedeniyle İstanbul'da maske dağıttı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Ayasofya-i kebir camii şerifin tekrar ibadete açılması nedeniyle İstanbul'da maske dağıttıklarını ifade ederek, "Belediyemiz tarafından üretilen maskelerin ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştirdik. Ayasofya camimizin ülkemize, milletimize ve tüm islam ailemine hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA