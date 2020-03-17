Kilis Belediyesi abonelerin suyunu kesmeyecek Kilis Belediyesi tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında abonelerin suyunu borçlarından dolayı kesmeyeceği bildirildi,.Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, "Korona virüs nedeniyle hijyen tedbirleri kapsamında faturasını ödemeyen abonelerimizin suları geçici bir süre kesilmeyecektir.

Kilis Belediyesi tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında abonelerin suyunu borçlarından dolayı kesmeyeceği bildirildi,.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, "Korona virüs nedeniyle hijyen tedbirleri kapsamında faturasını ödemeyen abonelerimizin suları geçici bir süre kesilmeyecektir. Suları kesik olan abonelerimizin suları da ekiplerimiz tarafından açılacaktır" denildi. - KİLİS Kaynak: İHA