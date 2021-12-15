Kilis Belediye Başkanı Ramazan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis Belediye Başkanı Ramazan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kilis Belediye Başkanı Ramazan, AA'nın
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KİLİS (AA) - Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Belediye Başkanı Ramazan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Ramazan, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşamda Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Foto muhabirlerini tebrik eden Ramazan, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirtti.

Kilis Belediye Başkanı Ramazan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title