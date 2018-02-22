Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, sınır hattında Zeytin Dalı Harekatı'nı takip eden basın mensuplarını ziyaret etti.

Suriye sınırında gelişmeleri izleyen basın mensuplarını ziyaret eden Kara, gazetecilerle birlikte çay içti ve sohbet etti.

Kara, burada yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının üzerinden bir ay geçtiğini anımsatarak, en çok hareketlilik yaşayan kentlerden birisinin de Kilis olduğunu söyledi.

Harekata tanıklık etmek isteyen herkesi Kilis'e beklediklerini ifade eden Kara, şu değerlendirmede bulundu:

"Üzerlerine bombalar atılmasına rağmen Kilis halkının dik duruşunu, devletinin ve ordusunun yanında olduğunu görmeleri ve Kilis halkına destek olmaları açısından vatandaşlarımızı kentimize bekliyoruz. Bu tarihi bir olay. Türkiye sadece terör örgütü PYD/PKK'ya karşı savaşmıyor, 72 düvele karşı savaşıyor. Herkesi Kilis'te ağırlamaktan memnuniyet duyarız."

Kara, gazetecilere görevlerinde başarılar diledi.