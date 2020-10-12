Kilis Belediye Başkanı Bulut hayatını kaybetti
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Kilis Belediye Başkanı Bulut hayatını kaybetti

12.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 12.10.2020 09:05
Kilis Belediye Başkanı Bulut hayatını kaybetti

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçen hafta yüksek tansiyon nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesinde tedavi görürken beyin kanaması geçiren Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

Mehmet Abdi Bulut 1967'de Kilis'te doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Kilis'te, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem asteğmen olarak Konya Personel Okulu Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığında yaptı. 1993 yılından itibaren Kilis'te serbest avukatlık yaparken, 2004-2014 yılları arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 5 yıl aradan sonra 2019 yılında 3. kez Kilis Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Mehmet Bulut evli ve 3 çocuk babasıydı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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