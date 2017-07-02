Kilis Bayram Için Ülkesine Giden Suriyeli'den 8 Bini Döndü

(Tür: Yurt)
Rus bakanla kritik görüşme! Erdoğan'ın neşesi gözlerden kaçmadı
PKK'lıların katlettiği AK Partili ismin cenazesinde teröre lanet yağdı
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Genç kızı taciz eden sapıktan 'yuh' dedirten savunma
Kocasının çayına uyku ilacı atıp makatına sandalye bacağı soktu
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Bu ne cesaret! Belediye başkanının odasına girip hırsızlık yaptılar
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Termometreye dikkat! 200 bin turistin geçeceği yol sıcaktan eridi
Sıcaklar yüzünden bunalıma giren inekler süt veremez oldu
Bariyerlere çarpıp, üst geçitte asılı kalan tıra vinç desteği