Kilis Bayram Için Ülkelerine Giden Suriyeliler'in Dönüşleri Sürüyor

Bayram için ülkelerine giden Suriyeliler'in dönüşleri sürüyor



RAMAZAN Bayramı nedeniyle ülkelerine giden Suriyeliler'in Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.



Kilis Valiliği tarafından izin verilen Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirdikten sonra Türkiye'ye dönmeyi sürdürüyor. Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13- 23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyeliler, Halep'e bağlı Azez İlçesi'ndeki Babul Selam Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturuyor. Suriyeliler, Türkiye'ye girişlerinde eşyaları ve üst aramalarından sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu ailelerin geçişlerine öncelik verilen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı önlem amacıyla tedavi edilip, 0- 15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşıları yapılıyor. Sınır kapısında otobüslere bindirilen Suriyeliler, Türkiye'ye dönüp Kilis'ten barındıkları kentlere gidiyor.



Ramazan Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeli'den bugüne kadar 43 bininin Türkiye'ye dönüş yaptığı belirtildi. Ülkelerine giden Suriyelilerin 14 Temmuz'a Türkiye'ye kadar dönebilecek.