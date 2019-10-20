Kilis 'barış pınarı'na atlı konvoyla destek

20.10.2019 16:04

Kilis Atlı Spor Kulübü ve Kilis Offroad Kulübü üyeleri, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için at ve araçları ile şehirde turladı.

Hacıcümbüş Camii önünde, öğle saatlerinde başlayan etkinliğe katılan kulüp üyeleri, 'Terörü bitirecek harekatı destekliyoruz' yazılı pankartı taşıdı. Kilis Atlı Spor Kulübü ve Kilis Offroad Kulübü üyeleri, at ve araçları ile konvoy yaparak, ellerindeki Türk bayraklarıyla şehri turladı. Konvoya çok sayıda kişi de otomobil ve motosikletleri ile destek verdi. Kulüp üyeleri, Cumhuriyet Caddesi ve Murtaza Caddesi'nden geçerek, etkinliği 7 Aralık Üniversitesi önünde bitirdi.

Kaynak: DHA