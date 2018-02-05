Kilis Azez'e Roketli Saldırı 8 Yaralı

Azez'e roketli saldırı 8 yaralı

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKKYPG mevzilerinden, Kilis'in karşısındaki Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Azez ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda roketin isabet ettiği bir kamyonette bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

HaberKİLİS,(DHA)

(Tür: Yurt)