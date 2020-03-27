KİLİS Azez'de 61 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Azez'de 61 bin uyuşturucu hap ele geçirildiFIRAT Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Azez kentinde düzenlenen operasyonda, 61 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Azez'de 61 bin uyuşturucu hap ele geçirildi FIRAT Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Azez kentinde düzenlenen operasyonda, 61 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Azez'de, suçla mücadele de devam ediyor. Bu kapsamda, Azez'de yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine Türk polis ekipleri ve yerel polisler harekete geçti. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste 61 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 Suriyeli gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Kaynak: DHA