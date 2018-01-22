Kilis Azez Burseya Dağı'nda Öso ile Ypg'li Teröristler Arasında Çıkan Çatışmanın Görüntüleri
Azez Burseya Dağı'nda ÖSO ile YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmanın görüntüleri'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Azez Burseya Dağı'ndaki Özgür Suriye Ordusu ile PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristler arasında çıkan çatışma DHA kamerası tarafından görüntülendi.
Azez Burseya Dağı'nda ÖSO ile YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmanın görüntüleri
' Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Azez Burseya Dağı'ndaki Özgür Suriye Ordusu ile PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristler arasında çıkan çatışma DHA kamerası tarafından görüntülendi.