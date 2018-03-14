Kilis Askeri Araç ve İş Makinesi Sevkiyatı
Askeri araç ve iş makinesi sevkiyatıSuriye'nin Afrin kentine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde düzenlenecek meskun mahal operasyonlarına destek amacıyla Kilis'e, askeri araç ve iş makineleri sevk edildi.
Askeri araç ve iş makinesi sevkiyatı
Suriye'nin Afrin kentine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde düzenlenecek meskun mahal operasyonlarına destek amacıyla Kilis'e, askeri araç ve iş makineleri sevk edildi. Çeşitli birliklerden sevk edilen ve öğle saatlerinden Kilis'e ulaşan askeri konvoy, sınıra yönlendirildi.