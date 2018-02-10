Kilis Afrin'deki Ypg Hedefleri Böyle Vuruldu
Afrin'deki YPG hedefleri böyle vurulduTürk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde Azez - Afrin sınırında bulunda YPG hedefleri yapılan atışlarla vuruldu.
Afrin'deki YPG hedefleri böyle vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde Azez - Afrin sınırında bulunda YPG hedefleri yapılan atışlarla vuruldu. YPG hedeflerinin vurulma anı ve sonrasında yükselen duman görüntülendi.