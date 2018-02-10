Kilis Afrin'deki Ypg Hedefleri Böyle Vuruldu
FLASH HABER: AFRİN HAREKATI'NDA 22. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Kilis Afrin'deki Ypg Hedefleri Böyle Vuruldu

Afrin'deki YPG hedefleri böyle vurulduTürk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde Azez - Afrin sınırında bulunda YPG hedefleri yapılan atışlarla vuruldu.

Kilis Afrin'deki Ypg Hedefleri Böyle Vuruldu

Afrin'deki YPG hedefleri böyle vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde Azez - Afrin sınırında bulunda YPG hedefleri yapılan atışlarla vuruldu. YPG hedeflerinin vurulma anı ve sonrasında yükselen duman görüntülendi.

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