Kilis Afrin'deki Ypg Hedefleri Böyle Vuruldu

Afrin'deki YPG hedefleri böyle vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde Azez - Afrin sınırında bulunda YPG hedefleri yapılan atışlarla vuruldu. YPG hedeflerinin vurulma anı ve sonrasında yükselen duman görüntülendi.