Kilis Afrin'de Terör Mevzileri Obüslerle Vuruldu

Afrin'de terör mevzileri obüslerle vuruldu (1)

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör mevzileri, sınır hattında konuşlu birliklerdeki fırtına obüs'ler ve Çok Namlulu Roket Atar ile ateş altına alındı. Gece yarısından itibaren başlayan atışlar aralıklarla devam ederken, top sesleri Kilis kent merkezinden de duyuldu. Ayrıca bölgede uçak hareketliliği de yaşanmaya başladı.