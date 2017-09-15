Kilis adliyesinde olay...Ölü ve yaralılar var



KİLİS - Kilis Adliyesinin içerisinde bir şahsın 4-5 kişiye ataş açtığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Adliyesi içerisinde duruşma salonlarının bulunduğu yerde bir kişinin tabanca ile davalı olduğu kişilerin üzerine atış açtığı en az bir kişinin öldüğü 4-5 kişinin yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, Adliye içine kimse yaklaştırılmıyor.