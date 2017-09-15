Kilis Adliyesinde Bir Kişi Ateş Açtı: Ölü ve Yaralılar Var

Kilis Adliyesinin içerisinde bir kişinin 4-5 kişiye ataş açtığı, ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kilis Adliyesi içerisinde duruşma salonlarının bulunduğu yerde bir kişinin tabanca ile davalı olduğu kişilerin üzerine ateş açtığı en az bir kişinin öldüğü, 4-5 yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, Adliye içerine kimse yaklaştırılmıyor. - KİLİS