Kilis Adliyesinde Ateş Açıldı: Yaralılar Var

Kilis Adliyesinde bir kişinin ateş açtığı, olayda yaralananların olduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Kilis Adliyesi içerisinde duruşma salonlarının bulunduğu yerde bir kişinin tabanca ile davalı olduğu kişilerin üzerine ateş açtığı, olayda yaralananlar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, adliye içerine kimse yaklaştırılmıyor.



(Mehmet Ali Dağ /İHA)