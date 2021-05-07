Kilis 7 Aralık Üniversitesine iki yeni program açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kilis 7 Aralık Üniversitesine iki yeni program açıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesine iki yeni program açıldı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde iki yeni program açıldığı bildirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde iki yeni program açıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, üniversitede bilimsel ve akademik gelişmeler doğrultusunda yeni bölümlere öğrenci alımlarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tapu ve Kadastro Programı ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise Eczane Hizmetleri Programı'na öğrenci alımlarının başladığı ifade edildi.

Tapu Kadastro Programı'nın 30, Eczane Hizmetleri Programı'nın ise 40 kişilik kontenjanla eğitim vereceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Aykut Erdoğdu Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Burcu Biricik
Spor Diego Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kilis 7 Aralık Üniversitesine iki yeni program açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 11:58:29. #1.16#

title