Kilis 7 Aralık Üniversitesinden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Kilis 7 Aralık Üniversitesince (KİYÜ) Anayasa Mahkemesinin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan bazı akademisyenlerle ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bilim insanı sıfatını taşıyan her akademisyenin, bu unvanın gerektirdiği ahlaki ve bilimsel özellikleri taşıması gerektiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terörü öven, bilimin yönlendiriciliği dışında bir terör örgütünden emir alan kişilerin bilim insanı olarak dahi telakki edilmesinin gerçek akademisyenler için bir zül olduğunu düşünmekteyiz. Gerçek bilim insanları dünyada yaşayan bütün insanların bilimsel gelişmelerden faydalanmasını amaçlar. Bu bağlamda bilime inancı olmayanlar, halkın haklarını ihlal etmiş olurlar."

Kaynak: AA