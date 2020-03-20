Kilis 7 Aralık Üniversitesinde dezenfektan üretimine başlandı
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Güncel

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde dezenfektan üretimine başlandı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirleri artırdı.

20.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:44
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde dezenfektan üretimine başlandı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirleri artırdı.

Oluşturduğu komisyonlar aracılığıyla tedbiri üst seviyeye çıkartan üniversite yönetimi, "Tokalaşmayı değil gönül selamını yayalım" sloganıyla başlatılan kampanya ile ilgili de sosyal medyadan hem öğrencilerini hem de takipçilerini bilgilendiriyor.

Gelecek hafta itibarıyla uzaktan eğitime başlayacak olan üniversitede, son olarak İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAMER) bünyesinde Dr. Öğr. Üyesi Evrim Baran Aydın ve öğretim görevlisi Ümit Haydar Erol öncülüğünde kurulan ekip tarafından el ve alan temizliği için dezenfektan üretimine başlandı.

İTAMER Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bekir Bülent Arpacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Mart itibarıyla üniversitede tüketilen sıvı sabun ve dezenfektanların kurulan özel ekip tarafından üniversite bünyesinde üretildiğini söyledi.

Üniversite yönetimince Kovid-19 tedbirleri kapsamında gelen talep doğrultusunda başlattıkları çalışmayla da dezenfektan ürettiklerini aktaran Arpacı, bu üretimin şimdilik üniversitenin ihtiyacını karşılayabildiğini aktardı.

Bekir Bülent Arpacı, "Hem yüzey hem de el dezenfeksiyonu üretecek imkanlara sahibiz. Bu konuda üniversitemize teşekkür ediyoruz. Tabii bu imkanlar şu anda sadece üniversitemiz için yeterli ama talepleri karşılamak için de elimizden geleni yaparız." diye konuştu.

Öğretim görevlisi Ümit Haydar Erol da yaklaşık 2 yıldır başta organik doğal sıvı sabun olmak üzere temizlik ürünleri üzerine çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kovid-19 tehdidi sonrası üniversite yönetiminin talebi doğrultusunda dezenfektan üretimine de başladıklarını anlatan Erol, şunları kaydetti:

"Şu an üniversiteden gelen talepler doğrultusunda üretim yapıyoruz. Üniversitedeki tüm birimlerin dezenfektanlarını üretiyoruz. Günlük 50 ile 100 litre arasında yer ve yüzey dezenfektanı üretiyoruz. Bunun yanında şimdiye kadar 800 litre el dezenfektanı üretimi yapıp, birimlere dağıtımını gerçekleştirdik. Talepler doğrultusunda üretime devam ediyoruz."

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde dezenfektan üretimine başlandı

Kaynak: AA

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Kilis 7 Aralık Üniversitesinde dezenfektan üretimine başlandı

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