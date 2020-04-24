Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknofest 2020'ye katılacak Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Gaziantep'te gerçekleştirilecek olan "Teknofest 2020"ye katılacak.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Gaziantep'te gerçekleştirilecek olan "Teknofest 2020"ye katılacak.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde, Araştırma Görevlisi Necati Aksoy'un danışmanlığında gerçekleştirilen ve ön tasarımı tamamlanmış olan "Tarım 4.0" ve "TaRobat" adlı projeler, ön değerlendirme aşamasından geçip finansal destek ve yüksek puan alarak bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirilecek olan "Teknofest 2020"ye katılacak.

"Tarım 4.0" projesiyle yapay zeka kullanılarak tarımda su kullanımını en etkili ve en uygun şekilde kullanmaya çalışarak toplanan verilerle maksimum verimlilik elde etmek amaçlanıyor. Proje ile nesnelerin interneti ve veri işleme metodları ile tarım alanındaki özellikle fazla su kullanımı ve diğer ürün kullanımlarında verimi maksimize etmek hedefleniyor.

Tarım Robotu "TaRobot" projesiyle de tarımsal faaliyetlerden maksimum verim almak ve iyi bir tarımsal üretim için gerekli olan ilaçlama, gübreleme, veri toplama gibi çalışmaları otomasyonel ve uzaktan kumandalı bir şekilde yapmak amaçlanıyor. Ön tasarımı bitirilen robotun, üzerinde taşıdığı solar paneller ve kendi tasarımımız olan batarya şarj ünitesi ile kendine yeten bir enerjisi olacak. Geliştirilen robot ilaçlama modülü ile ilaçlama yaparken, gübreleme modülüyle gübreleme yapabilecek ve gövdesine yerleştirilen kamera ile kullanıcıya anlık görüntü aktarabilecek. - KİLİS

Kaynak: İHA