Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karacoşkun'dan yeni görev dönemiyle ilgili açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karacoşkun'dan yeni görev dönemiyle ilgili açıklama Açıklaması

08.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:49
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karacoşkun'dan yeni görev dönemiyle ilgili açıklama Açıklaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (K7AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, yeni görev döneminde yapacakları çalışmalarla hem kente hem ülkeye katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (K7AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, yeni görev döneminde yapacakları çalışmalarla hem kente hem ülkeye katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Rektörlük binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Karacoşkun, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ve tensipleriyle ikinci kez Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandığını anımsattı.

Dört yıllık rektörlük görevi süresince Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin Türkiye'deki üniversiteler arasında daha iyi bir konuma ulaşması için yoğun bir çaba harcadıklarını belirten Karacoşkun, yürütülen projelerle üniversitenin yetişmiş insan kaynağına katkı sunma yolunda önemli mesafe kat ettiklerini ifade etti.

Karacoşkun, ilk günkü heyecanla çalışmalarına devam edeceğini dile getirerek, master ve doktora programlarını arttırıp uluslararasılaşma faaliyetlerine ağırlık vereceklerini ifade etti.

Karacoşkun, "Sadece eğitim öğretim ve araştırma misyonlarını yerine getirmekle kalmayacak, yerelde şehrimizin, ulusal düzeyde ise ülkemizin kültürel değerlerini ve medeniyet birikimini yaşatmak için de gayret içinde olacak, 2023 yükseköğretim hedeflerini önceleyen bir üniversite olmayı hedef olarak önümüze koyacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Leyla Şahin Usta
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Okan Buruk Ozan Tufan Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karacoşkun'dan yeni görev dönemiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 11:56:48. #1.16#
title