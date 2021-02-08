Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karacoşkun'dan yeni görev dönemiyle ilgili açıklama Açıklaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (K7AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, yeni görev döneminde yapacakları çalışmalarla hem kente hem ülkeye katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Rektörlük binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Karacoşkun, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ve tensipleriyle ikinci kez Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandığını anımsattı.

Dört yıllık rektörlük görevi süresince Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin Türkiye'deki üniversiteler arasında daha iyi bir konuma ulaşması için yoğun bir çaba harcadıklarını belirten Karacoşkun, yürütülen projelerle üniversitenin yetişmiş insan kaynağına katkı sunma yolunda önemli mesafe kat ettiklerini ifade etti.

Karacoşkun, ilk günkü heyecanla çalışmalarına devam edeceğini dile getirerek, master ve doktora programlarını arttırıp uluslararasılaşma faaliyetlerine ağırlık vereceklerini ifade etti.

Karacoşkun, "Sadece eğitim öğretim ve araştırma misyonlarını yerine getirmekle kalmayacak, yerelde şehrimizin, ulusal düzeyde ise ülkemizin kültürel değerlerini ve medeniyet birikimini yaşatmak için de gayret içinde olacak, 2023 yükseköğretim hedeflerini önceleyen bir üniversite olmayı hedef olarak önümüze koyacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz