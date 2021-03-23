Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne girişler HES koduyla yapılacak
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne girişler HES koduyla yapılacak

23.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:27
Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne girişler HES koduyla yapılacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi kampüslerine girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi kampüslerine girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında 7 Aralık Üniversitesine girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Üniversitenin kampüslerine gelen ziyaretçiler, kampüs girişlerinde HES kodunu görevlilere bildirerek giriş yapacak.

Cep telefonunda HES kodu uygulaması olan ziyaretçiler, uygulamada bulunan barkodu okutarak içeri alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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