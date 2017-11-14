Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde başarı ödüllendirildi



KİLİS - Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencisi Muhammed Aksu, Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Kongresi'ndeki "Yerel Yönetimler ve Mülteciler Kilis Belediyesi Örneği" başlıklı sunumuyla Türkiye 5'incisi olması ödüllendirildi.

Üniversite giriş sınavlarında aldıkları puanlarla Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ni 1. olarak kazanan öğrencilere, YÖK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Yekta Saraç tarafından gönderilen kutlama mektubu Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından verildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'ne 1'incilikle yerleşen Zehra Duman, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'ne 1'incilikle yerleşen Mehmet Yıldırım ile İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü'ne 1'incilikle yerleşen İbrahim Baysal kutlama mektuplarını Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un elinden aldılar.

Senato toplantısında gerçekleştirilen programda ayrıca Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde gerçekleştirilen 6. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Kongresi'ndeki "Yerel Yönetimler ve Mülteciler Kilis Belediyesi Örneği" başlıklı sunumuyla Türkiye 5'incisi olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Muhammed Aksu'ya da başarı belgesi Rektör Karacoşkun tarafından verildi.

Rektör Karacoşkun, öğrencileri başarılarından dolayı kutlayarak, bu başarılarının öğrenim yaşamları boyunca da sürmesini diledi