Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi arasında iş birliği protokolü
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi arasında iş birliği protokolü

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi arasında iş birliği protokolü
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KÜSEM) ile Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KÜSEM) ile Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük Senato Salonu'nda yapılan imza törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi Sorumlusu Ersun Şen katıldı.

Açıklamada, KÜSEM ve Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi arasında yapılan protokolde Türkiye'de geçici koruma altında yaşayan Suriyeli vatandaşların, diğer uluslararası koruma statüsündeki yabancıların ve yerel halkın psikolojik, sosyal ve ekonomik iyilik hallerinin sağlanması, toplumsal dayanıklılığın arttırılması ve birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesine yönelik meslek edindirme faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlandığı belirtildi.

Protokol ile Kilis'te yaşayan koruma statüsü sahibi yabancılar ve Türk vatandaşlarına özellikle gıda ve katı sabun yapımı alanlarında mesleki ve teknik kursların açılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi arasında iş birliği protokolü
Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi arasında iş birliği protokolü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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