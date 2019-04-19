Kilis 46 Tır Dolusu Ramazan Yardımı Yola Çıktı

46 TIR dolusu Ramazan yardımı yola çıktı

İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak 46 TIR dolusu yardım 81 ildeki fakirlere ulaştırılmak üzere Kilis'ten yola çıktı.

İnsani Yardım Vakfı'nın Kilis'te bulunan deposunda, hayırseverlerin bağışlarıyla alınan gıda malzemeleri paketlenerek hazır hale getirildi. 46 TIR'a yüklenen 77 bin 500 paket gıda kolisi Türkiye'nin 81 ilindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Kilis'ten yola çıktı.

İçinde; kuru bakliyat, yağ, un, şeker, pirinç, bulgur, şehriye, irmik, mercimek, makarna gibi temel gıda malzemeleri bulunan kolilere çocuklar için de hediyeler konuldu. 120 liraya mal olan paketlerin, Ramazan ayında Türkiye genelindeki 77 bin 500 aileye ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: DHA