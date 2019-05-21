Kilis 4 Günde 3 Bin Suriyeli, Bayram İçin Ülkesine Gitti

Ramazan Bayramı ziyareti için 4 günde 3 bin Suriyeli, işlemlerinin ardından Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkesine geçiş yaptı.

Türkiye'de barınan ve Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 4 gün önce başlayan geçişleri, bugün de devam etti. Sabah saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelenler, işlemlerinin yapılmasının ardından Suriye'ye geçiş yaptı.

Sınır kapısından 4 günde 3 bin Suriyelinin ülkesine geçiş yaptığı belirtildi.

Kaynak: DHA