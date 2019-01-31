Kilis 23'üncü Emitt 2019 Fuarında

Türkiye'nin, Doğu Akdenizin ve Avrasya'nın en büyük fuarı olan 23. EMİTT 2019 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 31 Ocak ile 03 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul-Beylikdüzü TÜYAP Fuar alanında, ziyaretçilere açıldı.

Kilis'in Tarihi, Turistik ve Kültürel değerlerini en iyi şekilde tanıtmak için, Kilis Valiliği, Kilis Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, STK ve özel teşebbüslerle yapılan işbirliği ile 12'nci salonda 63 metrekare özel tasarım stant ile fuara katılım gerçekleşti. Fuar süresince Kilis'in tanıtım yapılarak, ziyaretçilere yöresel lezzetlerden tatma imkanı sağlanacak. Fuarın hedefinin Kilis'in, ulusal ve uluslararası turizm pastasından alacağı payını artırmak, ziyaretçi sayısını, dolayısıyla istihdamı ve bölge halkının gelirini artırmak olduğu dile getirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA