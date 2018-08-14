Kilis 22 Bin Suriyeli, Bayram Ziyareti İçin Ülkesine Gitti

Kilis 22 bin Suriyeli, bayram ziyareti için ülkesine gitti

22 bin Suriyeli, bayram ziyareti için ülkesine gitti

KURBAN Bayramı dolayısıyla Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçen Suriyelilerin sayısı 22 bin oldu.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği'nin internet üzerinden randevu sistemine 51 bin Suriyeli sığınmacı, başvuru yaptı. Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren işlemleri yapılan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapmayı sürdürdü. Yaşlılara ve hastalara öncelik verilen geçişler sırasında çocukların da eksik aşıları yapıldı. Geçişlerin 14'üncü günü olan bugün itibarıyla işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyeli sayısının 22 bin olduğu açıklandı. Suriyelilerin 18 Ağustos'a kadar ülkelerine gidebileceği, 31 Aralık'a kadar ise dönmeleri gerektiği belirtildi.