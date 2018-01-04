Kilis 2 Yıl Aradan Sonra Yeniden Emıtt 2018 Fuarında

Kilis, dünyanın en büyük beşinci turizm fuarı olan 22. Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılacak.



Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, valilik olarak, şehrin sahip olduğu benzersiz özelliklerinin daha geniş çevrelere tanıtılması, tarihi ve kültürel mirasının tüm dünyayla paylaşılması ve kentin turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtımının sağlanması adına büyük önem taşıyan fuar çalışmaları arasında yer alan ve bu yıl 25-28 Ocak tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük beşinci turizm fuarı olan 22. EMITT katılım için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirildi. Kilis Vali Yardımcısı Osman Uğurlu, yaptığı açıklamada 2018 EMITT Fuarında Kilis'in en iyi şekilde tanıtılması adına 12 no'lu salonda 100 mETREARE alanda Kilis standı açılacağını kaydederek, Kilis'in tanıtımının sağlanmasını hedeflediklerini belirtti. Vali Yardımcısı Uğurlu, "Fuarda İlimizin en iyi şekilde temsil edilmesi adına Valiliğimizin koordinasyonunda tüm kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın katılımıyla fuar etkinliklerinin gerçekleştirilecek. Tüm Kilis halkının bu etkinliğe davetli olduğunu ve halkımızın katılımlarının Valiliğimizce memnuniyetle karşılanacaktır. İlimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan 2018 EMITT Fuarında yürütülecek çalışmalarla ilgili vatandaşlarımızın farklı görüş ve düşünceleri önemsiyoruz" diye konuştu. - KİLİS