Kılınç'tan temizlik personeline ziyaret
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Kılınç'tan temizlik personeline ziyaret

Kılınç'tan temizlik personeline ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleriyle bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, emeklerinden dolayı hepsine teker teker teşekkür etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleriyle bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, emeklerinden dolayı hepsine teker teker teşekkür etti.

Özellikle pandemi sürecinde ortaya koydukları gayretli çalışmalarından ötürü sağlık personeliyle birlikte kahraman olarak ilan edilen Adıyaman Belediyesi bünyesindeki temizlik personelini görev başında ziyaret eden Başkan Süleyman Kılınç, özverili çalışmalarından ötürü hepsine ayrı ayrı teşekkür etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada şehrin temizliğine büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Kılınç, bu anlamda mesai arkadaşlarının büyük bir gayretle çalıştığını dile getirerek, memnuniyetini ifade etti.

Temizliğin pandemi sürecinde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini de söyleyen Başkan Kılınç, "Şehrimizin temizliği üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu anlamda büyük gayret sarf eden temizlik personelimize bir kez daha teşekkür ettik. Bu kentte yaşayan her bir birey hizmetin en kalitelisini hak ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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