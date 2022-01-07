KILINÇ'tan DİŞKAYA'ya hayırlı olsun ziyareti

ADIYAMAN (Bültenler) - Başkan KILINÇ'a Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender KORKUT eşlik etti.

Ziyaret esnasında Başkan KILINÇ "Adıyaman için emek veren uğraşan bir kurum olan Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti'nin Adıyaman'ımız için neler yaptıklarını, neler yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. DİŞKAYA'nın cemiyet başkanı seçilmesinden dolayı kendisini ve yönetim kurulunu tebrik eder, basın sektöründeki çalışmalarında kendilerine başarılar dilerim." diyerek düşüncelerini ifade etti.

Başkan DİŞKAYA ise "Belediye başkanımızın ziyaretinden dolayı memnunuz. Adıyaman için çalışan bir başkan olan KILINÇ'a teşekkür eder, Adıyaman'ımıza hizmet yolunda kendisine başarılar dileriz." dedi.

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