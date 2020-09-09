Kılınç, KSS esnafını ziyaret etti Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, küçük sanayi sitesi esnafıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, küçük sanayi sitesi esnafıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Yoğun iş temposundan geriye kalan zamanlarında halkla bir araya gelmeye özen gösteren ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam eden Başkan Kılınç, küçük sanayi sitesine yaptığı ziyarette esnafla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Ziyarette esnaflara Adıyaman Belediyesi'nin çalışmaları ve projeleri hakkında da bilgiler veren Başkan Kılınç, "Fırsat buldukça halkımızla bir araya gelmeye, onların sorun ve taleplerine kulak vermeye devam ediyoruz. Bugün de emek ve mücadelenin yoğun olduğu Küçük Sanayi Sitesi esnafımızı ziyaret ederek, hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulunduk. Biliyoruz ki esnafı güçlü olan şehrin kendisi de güçlü olur. Esnafımızın güçlü olması hepimizin geleceği için önemlidir" diye konuştu.

Küçük Sanayi Sitesi esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA