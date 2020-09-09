Kılınç, KSS esnafını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kılınç, KSS esnafını ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, küçük sanayi sitesi esnafıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Kılınç, KSS esnafını ziyaret etti
09.09.2020 17:24 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:27

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, küçük sanayi sitesi esnafıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Yoğun iş temposundan geriye kalan zamanlarında halkla bir araya gelmeye özen gösteren ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam eden Başkan Kılınç, küçük sanayi sitesine yaptığı ziyarette esnafla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Ziyarette esnaflara Adıyaman Belediyesi'nin çalışmaları ve projeleri hakkında da bilgiler veren Başkan Kılınç, "Fırsat buldukça halkımızla bir araya gelmeye, onların sorun ve taleplerine kulak vermeye devam ediyoruz. Bugün de emek ve mücadelenin yoğun olduğu Küçük Sanayi Sitesi esnafımızı ziyaret ederek, hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulunduk. Biliyoruz ki esnafı güçlü olan şehrin kendisi de güçlü olur. Esnafımızın güçlü olması hepimizin geleceği için önemlidir" diye konuştu.

Küçük Sanayi Sitesi esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Erol Evgin Demet Şener Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Tamer Tuna Gökhan Töre Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Eylül Milli Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Kılınç, KSS esnafını ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 17:28:28. #1.15#
title