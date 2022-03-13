Kılınç, Karapınar Caddesi esnafıyla bir araya geldi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Karapınar Caddesinde bulunan esnafı ziyaret ederek sıkıntı, talep ve önerilerini dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe olan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Karapınar Caddesi esnafını ziyaret ederek, Adıyaman Belediyesi tarafından tamamlanan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karapınar Caddesindeki esnafların dükkanına tek tek girerek esnafların görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Kılınç, "Her fırsatta ziyaret etmekten mutluluk duyduğum esnaf kardeşlerimle bugün yine bir arada olduk. Karapınar Caddesinde bulunan esnaf ve vatandaşlarımızla sohbet edip, taleplerini dinledik. Sıcak karşılamalarından dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Kılınç'ın halkla iç içe olmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen cadde esnafı ise duyarlılığından dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel