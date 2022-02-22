Kılınç, gençlik merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılınç, gençlik merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kılınç, gençlik merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, eski şire pazarının bulunduğu alanda yapımı devam eden gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, eski şire pazarının bulunduğu alanda yapımı devam eden gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki gençlik merkezinin inşaat alanında yaptığı incelemeler sonunda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, projenin tüm şehre ve özellikle de gençlere hayırlı olmasını diledi.

Başkan Kılınç, "Tamamlandığında gençlerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine önemli katkı sağlayacak olan Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunduk. Gençlik hazinedir anlayışıyla gençlerimize yönelik projelerimizi daima taze tutuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kılınç, gençlik merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Kılınç, gençlik merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Süleyman Kılınç, Adıyaman, gençlik, İnşaat, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title