Kılınç, esnaflarla bir araya geldi
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Kılınç, esnaflarla bir araya geldi

Kılınç, esnaflarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, iftar öncesi çarşı merkezindeki esnafları tek tek ziyaret etti.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, iftar öncesi çarşı merkezindeki esnafları tek tek ziyaret etti.

Her fırsatta halkla bir araya gelip sorunlarıyla yakından ilgilenen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu kez iftar öncesi şehir merkezindeki esnafın dükkanlarına tek tek girerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Ziyarette hem esnafın, hem de vatandaşların hal ve hatırını soran Başkan Kılınç, korona virüs tedbirlerini de hatırlatmayı ihmal etmedi. Vatandaşlar ise her fırsatta yanlarında gördükleri Başkan Kılınç'a özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kılınç, esnaflarla bir araya geldi
Kılınç, esnaflarla bir araya geldi
Kılınç, esnaflarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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