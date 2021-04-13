Kılınç esnafların Ramazan ayını kutladı
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Kılınç esnafların Ramazan ayını kutladı

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Kılınç esnafların Ramazan ayını kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, her fırsatta bir araya geldiği esnafları bu kez Ramazan ayı dolayısıyla ziyaret etti.

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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, her fırsatta bir araya geldiği esnafları bu kez Ramazan ayı dolayısıyla ziyaret etti.

Şehrin en işlek noktalarından bulunan işyerlerine tek tek girerek hem onların, hem de vatandaşın Ramazan ayını kutlayan Kılınç, vatandaşlardan Ramazan ayı süresince korona virüs tedbirlerine daha sıkı uymalarını istedi. Başkan Kılınç'ın her fırsatta halkla iç içe olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Kılınç'ın Ramazan ayını tebrik etti. - ADIYAMAN

Kılınç esnafların Ramazan ayını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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