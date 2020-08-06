Kılınç, esnaf ziyaretlerine devam ediyor
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Kılınç, esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Kılınç, esnaf ziyaretlerine devam ediyor
06.08.2020 17:10 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:37

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Yaptığı ziyarette esnaflarla uzun uzun sohbet edip, Adıyaman Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Kılınç, Adıyaman için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Bugün Eskisaray Mahallesi esnafımızı ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulunduk. Esnaf ve vatandaşlarımızdan hizmetlerimizle ilgili düşüncelerini aldık. Biz bu kentin aşığıyız ve her gün artan bir hizmet aşkıyla yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ve esnaflar ise yaptığı ziyaretten dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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