Kılınç Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kılınç Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı

09.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:36
Kılınç Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı.

Açıklamasında eşitlik ve barışa vurgu yapan Başkan Kılınç, "Her yıl 10 Aralık tarihinde kutlanan Dünya İnsan Hakları Günün 72. yıldönümünde bir kez daha barış ve eşitliğe vurgu yapmak istiyorum. Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler. İnsan haklarının tanınmasında Müslüman-gayrimüslim, zengin-fakir, amir-memur herkes eşittir. Can, mal, namus, akıl ve dinin korunması açısından insanlar arasında eşitlik ilkesi esas kabul edilmiştir. Bizde dinimizin bize emrettiği gibi tüm bireylerin eşit olduğunu bir kez daha haykırıyor. Barışın ve eşitliğin tüm dünyada var olmasını diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Süleyman Kılınç 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı
Başkan Süleyman Kılınç 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı
Rektör Şenocak'ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Rektör Şenocak'ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Dünya İnsan Hakları Günü
Dünya İnsan Hakları Günü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öner Erkan Cem Yılmaz Demet Özdemir Perihan Savaş
Spor Sörloth Samet Aybaba Sergen Yalçın Josef De Souza Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kılınç Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 17:39:09. #1.14#
title