Kılınç, Çanakkale Zaferini kutladı
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Kılınç, Çanakkale Zaferini kutladı

17.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:23
Kılınç, Çanakkale Zaferini kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Türk milleti için oldukça önemli olan bu zaferin yıldönümünü kutladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Türk milleti için oldukça önemli olan bu zaferin yıldönümünü kutladı.

Kılınç, 1915'te ortaya konulan destansı kahramanlık sayesinde bugün bu toprakların vatan olarak devam ettiğini söyledi.

18 Mart 1915'te ecdadımızın gerçek bir zafere imza attığını vurgulayan Başkan Süleyman Kılınç, "Çanakkale Zaferi, vatanımızın bağımsızlığı, devletimizin ve milletimizin bekası, milli birlik ve bütünlüğümüzün korunması adına oldukça önemli bir yere sahiptir. Bugün millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde, bağımsız ve hür yaşıyorsak bunu şanlı ecdadımıza borçluyuz. Bu yıl 106.'sını kutladığımız Çanakkale Zaferimiz vesilesiyle bir kez daha söz veriyoruz ki, bu topraklar ve bu bayrak için ecdadımız nasıl gözlerini kırpmadan canlarını vermişse, biz de bu cennet ülke için kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Vatanımızın bağımsızlığı, devletimizin ve milletimizin bekası, milli birlik ve bütünlüğümüzün korunması için ecdadımızın açtığı yolda yılmadan ve yorulmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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