Kılınç, Buğdaycılar ve Bakliyatçılar Sitesi esnafıyla bir araya geldi Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Buğdaycılar ve Bakliyatçılar Sitesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Buğdaycılar ve Bakliyatçılar Sitesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette Buğdaycılar ve Bakliyatçılar Sitesi esnafının sıkıntılarını dinleyerek çözüm için gerekli çalışmaların talimatını vereceğini söyleyen Başkan Kılınç, göreve geldikleri günden bu yana Adıyaman'da yaptıkları ve önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladıkları projeleri esnaflarla paylaştı.

Belediye Başkanı Kılınç, "Tarım ticaretinin ihtiyacına cevap veren Buğdaycılar ve Bakliyatçılar Sitesini ziyaret ederek esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. Bereketli bir hasat dönemi geçiren esnafımıza bol kazançlar diledik ve sorunlarını dinleyip, yerinde inceleme şansı yakaladık" diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Adıyaman Buğdaycılar ve Bakliyatçılar Sitesi esnafları ise Başkan Kılınç'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA